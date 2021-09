Afeganistão. Forças Armadas portuguesas deixaram para trás mais de 60 pessoas

Para trás, deixaram mais de 60 pessoas: precisamente as mais vulneráveis da lista portugueses, entre elas grávidas e bebés de colo que hoje continuam desesperadas à espera de um resgate, que parece uma autêntica missão impossível.



O acontecimento mais dramático do verão foi a queda de Cabul nas mãos dos talibãs e a retirada dramática de milhares de pessoas que trabalharam com as forças internacionais nas últimas duas décadas, incluindo Portugal.