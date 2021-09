Afeganistão. "Nada há a apontar aos militares portugueses além do público louvor", diz Costa

O primeiro-ministro considerou que a NATO e os países que a integram têm "muito a refletir" sobre o resultado de duas décadas de presença no Afeganistão e "lições" a tirar sobre como foi executada a operação de retração. Mas António Costa ressalva que os militares portugueses estão de parabéns e cumpriram "exemplarmente" as funções que lhes foram confiadas.