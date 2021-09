Afeganistão. Pessoas da lista prioritária portuguesa continuam retidas

O drama tornou-se mais evidente quando viram chegar a Portugal, esta semana, mais 80 afegãos, que nada têm a ver com a lista prioritária feita pelas tropas nacionais.



O facto fê-los sentir que as ONGs, apoiadas pela América estão a ser mais eficazes no resgate de pessoas em risco do que os próprios Estados, como Portugal.