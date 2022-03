Afluência a algumas urgências do país atinge nível insustentável

Urgências do hospital de Gaia | Foto: Isabel Cunha - RTP

Os diretores exigem ao Governo que altere as regras de acesso para evitar pôr em risco os doentes graves. Na segunda-feira, Hospital de São João, no Porto, por exemplo, recebeu 981 doentes, 400 deles não urgentes. É quase o dobro do normal, com números que não se viam desde 2009.