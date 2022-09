Afluência à noite de Lisboa voltou a níveis pré-pandemia

Magina da Silva fez uma ronda, esta noite, por algumas ruas da capital, do Cais do Sodré ao Bairro Alto.



Acompanhou agentes que costumam patrulhar estas zonas mais movimentadas.



O Diretor Nacional da PSP encontrou ruas cheias de jovens e dificuldade no trânsito noturno da cidade, algo que pode vir a ser alterado.