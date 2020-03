Afluência a urgências hospitalares cai a pique

De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, desde o passado dia 11 que se contam menos de 10500 atendimentos diários, quando o normal seriam 15 a 20 mil.



Na passada segunda feira, as urgências atenderam apenas 6500 doentes.



Também nos centros de saúde a afluência baixou. Menos 90%, sendo quase tudo feito por telefone.



O problema é que entre os doentes que deixaram de ir aos hospitais, alguns são casos graves, com sintomas de AVC e enfarte.