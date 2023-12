Aumentou o tempo de espera nos Hospitais da região de Lisboa. A situação agravou-se depois do Natal, com uma grande afluência às urgências.

No Hospital Amadora Sintra foram ontem batidos os recordes no número de atendimentos.



Esta manhã, os doentes com pulseira amarela tinham de esperar quase 18 horas para serem atendidos.



No Hospital de Santa Maria vive-se um cenário idêntico. Os doentes urgentes têm de aguardar, em média, mais de oito horas depois da triagem. Os menos urgentes esperam 18 horas.