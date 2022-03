Afundou-se navio que transportava automóveis ao largo dos Açores

Foto: Marinha Portuguesa/DR

Afundou-se o navio que estava ao largo dos Açores, e que transportava milhares de automóveis. A embarcação estava em chamas, há proximamente duas semanas, não resistiu a este incidente e foi parar ao fundo do mar, ao largo da ilha do Faial.