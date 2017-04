Agência de viagens apresenta queixas na polícia contra hotel

RTP 10 Abr, 2017, 21:09 / atualizado em 10 Abr, 2017, 21:10 | País

Segundo Nuno Dias, gerente da agência Slide In, o hotel recusou-se a entregar 35 mil euros (correspondente a parte da caução) sem fazer a prova dos estragos e ao longo dos seis dias de estadia prestou um serviço inferior ao que estava contratualizado. No momento da entrada no hotel foram pagos 51.300 euros de cauções e desse valor foram devolvidos 15 mil euros.



"Não me apresentou um relatório de danos devidamente averbado, não me permitiu ver os danos de forma presencial e disse que ficaria com o dinheiro", disse Nuno Dias.



Este gerente, que esteve também hospedado no hotel, explicou que houve várias situações relatadas pelos jovens portugueses, que tentou resolver sem sucesso, nomeadamente a não limpeza dos quartos, a falta de refeições adequadas e em quantidade suficiente e o permanente corte do serviço bar aberto.O Hotel Pueblo Camino Real localiza-se em Los Álamos, uma zona de Torremolinos, perto de Benalmádena.



"No limite, se existiam tantos estragos que justificassem a apropriação desta quantia deveria ter-me sido mostrado de forma presencial todos esses danos para que eu pudesse resolver e atestar com o grupo. Até ao dia de hoje a única coisa que me foi mostrada foi uma fotografia de um quarto em que tinha tirada parte da tinta. Tudo o resto que o hotel alega nunca me foi mostrado", disse.



Nuno Dias acrescentou que as duas queixas foram apresentadas no sábado, quando o proprietário do hotel impediu que a equipa de adultos (técnicos de som, motoristas) que acompanharam a viagem dos jovens retirasse as suas malas e material de trabalho após o 'check out'.



Uma fonte da polícia em Torremolinos afirmou no fim de semana à agência noticiosa AP que as autoridades tiveram de atuar em várias ocasiões naquele hotel onde estavam instalados os jovens portugueses.



Esta segunda-feira a polícia espanhola disse ter recebido duas denúncias e iniciou uma investigação sobre os alegados danos que centenas de estudantes portugueses causaram num hotel na costa sul de Espanha.

Hotel remete para comunicado

A administração do hotel não presta declarações. No local, a RTP conseguiu apenas falar com receção, que garante que a unidade hoteleira vai emitir um comunicado, onde, alegadamente, estarão fotografias dos estragos causados pelos estudantes portugueses.



Queixas dos alunos

Governo “segue com atenção”



Entretanto, o hotel retomou a atividade, com novos hóspedes.Em declarações à RTP, alguns vizinhos do hotel queixaram-se do barulho provocado pelos estudantes portugueses e afirmam que chegaram a chamar a polícia.Um dos residentes de um prédio junto ao hotel acrescentou que alguns dos jovens, logo na primeira noite, “já estavam bem bebidos. Dois andavam nus a passear na varanda do quarto e a subir ao telhado (…) E eu chamei a polícia porque havia o grave perigo de caírem”.Os alunos finalistas alegam que os estragos no hotel não justificam a polémica e queixam-se de falta na qualidade no serviço.Os jovens portugueses, que foram expulsos do hotel, são acusados de terem “destruído azulejos, atirado colchões pelas janelas, esvaziado extintores nos corredores do hotel e colocaram uma televisão na banheira".O ministro da Educação afirmou que o caso de alegados danos causados por estudantes portugueses está a ser "seguido com atenção" e que é precisa "alguma serenidade" e entender o que "aconteceu verdadeiramente".Tiago Brandão Rodrigues frisa que ainda "está por apurar" o que aconteceu."São organizações por parte de estudantes. Estes episódios e o que aconteceu verdadeiramente estão por apurar. Temos seguido com atenção e a todos nos preocupam situações desta natureza", sublinhou.