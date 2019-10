Agência do Ambiente dá luz verde a novo aeroporto no Montijo

Esta foi um das mais complexas avaliações ambientais que a agencia portuguesa do ambiente teve nos ultimos anos. A APA deu luz verde à solução Montijo, mas com restrições em áreas como o ruido, as acessibilidades e a avifauna.





O Mouchão da Póvoa, uma das ilhas no Estuário do Tejo, será uma especie de santuário das aves. O terreno tem cerca de 1600 hectares.





Está prevista uma verba de 7,2 milhões de euros para que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas possa gerir área de nidificação de alimentação das aves.

A Agência Portuguesa do Ambiente diz que passarão a existir constrangimentos aos voos durante a madrugada.







Está também atribuída um verba entre 15 a 20 milhões de euros para medidas de isolamento acústico em edifícios públicos e privados.Para se chegar a esta decisão, a Agência Portuguesa do Ambiente socorreu-se de mais de 30 entidades.Nas mais de 120 páginas, a APA descreve ponto por ponto aquilo que devem ser as medidas que a ANA Aeroportos deverá tomar. Entre elas está também a compra de duas embarcações para a Transtejo no valor total de €10 milhõesA ANA-Aeroportos, a empresa que gere as infraestruturas aeroportuárias em Portugal, tem a partir de agora 10 dias para concordar com a decisão ou contra argumentar.Era a decisão que faltava para o avanço da obra.