Partilhar o artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas Imprimir o artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas Enviar por email o artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas Aumentar a fonte do artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas Diminuir a fonte do artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas Ouvir o artigo Agência do Medicamento revê segurança ao Esmya após casos de lesões hepáticas

Tópicos:

Infarmed,