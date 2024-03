Agência Espacial Portuguesa vai ter conselho consultivo que inclui diretora-geral da Saúde

O Conselho de Orientação e Estratégia (COE) da PT Space foi hoje apresentado em Lisboa, no quinto aniversário da agência.

O novo órgão, cujos membros foram aprovados em assembleia-geral da agência para um mandato de cinco anos, irá aconselhar a PT Space na "definição de linhas de atuação e ação", emitindo pareceres ou recomendações ao seu plano de atividades, segundo um comunicado da agência hoje divulgado.

Fazem parte do COE a médica e diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, a astrónoma Teresa Lago, a investigadora e diretora-executiva do Instituto Português de Relações Internacionais, Ana Santos Pinto, o especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos, a astrofísica italiana Simonetta de Pipo e o especialista em geopolítica e segurança Filipe Arnaut Moreira.

A lista de membros do COE da Agência Espacial Portuguesa inclui, ainda, Peter Martinez, diretor-executivo da Secure World Foundation, organização que visa "o uso seguro, sustentável e pacífico do espaço".

"Desde a primeira hora que a agência defende que o espaço está presente em todas as vertentes do nosso dia-a-dia e a escolha dos membros do COE vai ao encontro dessa multidisciplinaridade", justifica, citado em comunicado, o presidente da PT Space, Ricardo Conde.

Desde a criação da Agência Espacial Portuguesa, em março de 2019, Portugal totaliza 34 novas empresas ligadas ao espaço, incluindo 11 subsidiárias de companhias internacionais, e quatro novos centros de investigação associados ao setor, destaca o comunicado.