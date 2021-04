Agendamento vacinas. Quatro concelhos esgotaram vagas no primeiro dia

Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Guimarães foram os quatro concelhos que esgotaram ontem as vagas para a vacinação. No primeiro dia do novo portal de agendamento, em Lisboa o cenário foi o oposto, com datas a sobrar já durante a próxima semana.