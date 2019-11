Agentes da PSP absolvidos de agressões que cegaram adepto em Guimarães

O tribunal de Guimarães não conseguiu provar o envolvimento dos arguidos no caso, mas o juiz criticou aquilo que considera ter sido uma "comunhão de esforços" entre os arguidos para encobrir a identidade dos agressores.



E classificou de "falha muito grave" o facto dos agentes do Corpo de Intervenção não terem usado qualquer número de identificação.



A defesa dos agentes da PSP diz que este era o único desfecho possível e que o processo foi uma perda de tempo e de dinheiro para a justiça e contesta a posição crítica do juiz.



Já a advogada do adepto agredido promete recorrer da absolvição.