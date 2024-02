Agitação marítima coloca dez distritos de Portugal continental sob aviso laranja

Segundo o IPMA, o aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de três - vigora até às 06:00 de hoje nos distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Braga e Coimbra.

Durante este período o IPMA prevê ondas de noroeste com cinco a sete metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

O aviso vermelho passa às 06:00 para amarelo (o menos grave numa escala de três) nestes distritos, com a previsão de que a agitação marítima possa melhorar, com a previsão de ondas com quatro a cinco metros de altura.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para a costa norte da Madeira e Porto Santo devido a agitação marítima até ao meio-dia de hoje, com previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.