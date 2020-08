Agitação marítima cria situações de perigo para banhistas

No salvamento, três dos seis nadadores-salvadores também estiveram em dificuldades. Um jovem e dois nadadores precisaram de assistência hospitalar.



Até às três da tarde de hoje, os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estiveram sob alerta por causa da forte agitação marítima, com ondas superiores a quatro metros.