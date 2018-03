Agitação marítima motiva cuidados redobrados

A agitação marítima é uma das principais preocupações das autoridades. São esperadas ondas que podem atingir os seis metros de altura.



A proteção civil registou 1157 ocorrências, principalmente quedas de árvores e inundações, como explicou à Antena 1 o comandante da proteção civil, Pedro Araújo.



A EDP Distribuição acredita que a energia vai estar reposta em todas as localidades. Há locais sem luz desde terça-feira, devido aos estragos provocados pelo mau tempo.



A porta-voz da empresa, Maria Antónia Fonseca, revelou à Antena1 que as reparações nas redes, os geradores de emergência e as centrais móveis de média tensão permitem resolver todos os problemas.



Maria Antónia Fonseca explica que a demora fica a dever-se a vários contratempos.





Estrada marginal reaberta

A EDP pede que se houver alguma falha no fornecimento de energia, pode ser utilizado o número gratuito 800 506 506 para dar conta do problema.A marginal que liga Cascais a Lisboa foi reaberta esta madrugada, às 6h10, após ter sido encerrada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem devido à agitação marítima.A marginal tinha sido encerrada à 1h10 e entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem, inicialmente no sentido Cascais-Lisboa, dado que as ondas chegavam à estrada.