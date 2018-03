Agitação marítima motiva cuidados redobrados

RTP02 Mar, 2018, 09:14 / atualizado em 02 Mar, 2018, 09:31 | País

A agitação marítima é uma das principais preocupações das autoridades. São esperadas ondas que podem atingir os seis metros de altura.



Dezassete barras fechadas e seis condicionadas

EDP regista contratempos para repor energia

Estrada marginal reaberta

As buscas para encontrar o homem arrastado pelo mar na quarta-feira à noite na praia Formosa, na Madeira, foram retomadas às 07h00."Neste momento recomeçaram por terra e com o navio patrulha oceânico `Figueira da Foz`, que também já está no local, informou Silva Ribeiro, capitão do Porto do Funchal. Devido às condições de visibilidade e de mar ainda alteroso, estes serão os meios envolvidos nas buscas.O arquipélago da Madeira vai continuar até ao final do dia de sábado com agitação marítima e vento forte, que hoje pode chegar aos 130 quilómetros por hora nas terras altasSegundo a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho, Ericeira, Lagos, Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António e a das ilhas das Flores e do Corvo nos Açores.As barras de Portimão, Aveiro e da Figueira da Foz estão apenas fechadas a embarcações de calado inferior a 35 metros.A Marinha indica ainda que as barras marítimas de Sesimbra e Setúbal estão fechadas apenas a embarcações de calado inferior a 11 metros e a de Viana do Castelo a embarcações com 30 com menos de 30 metros.A proteção civil registou 1157 ocorrências, principalmente quedas de árvores e inundações, como explicou à Antena 1 o comandante da proteção civil, Pedro Araújo.A EDP Distribuição acredita que a energia vai estar reposta em todas as localidades. Há locais sem luz desde terça-feira, devido aos estragos provocados pelo mau tempo.A porta-voz da empresa, Maria Antónia Fonseca, revelou à Antena1 que as reparações nas redes, os geradores de emergência e as centrais móveis de média tensão permitem resolver todos os problemas.Maria Antónia Fonseca explica que a demora fica a dever-se a vários contratempos.A EDP pede que se houver alguma falha no fornecimento de energia, pode ser utilizado o número gratuito 800 506 506 para dar conta do problema.A marginal que liga Cascais a Lisboa foi reaberta esta madrugada, às 6h10, após ter sido encerrada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem devido à agitação marítima.A marginal tinha sido encerrada à 1h10 e entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem, inicialmente no sentido Cascais-Lisboa, dado que as ondas chegavam à estrada.