Agravamento da pandemia. Governo pondera reintroduzir restrições

Até ao fim da semana Portugal deverá chegar aos 2 mil infetados por dia. De acordo com especialistas no natal o número de novos casos pode ultrapassar os valores do mesmo período de 2020 a média era de 3500.



A vacinação decorre a um ritmo lento, os especialistas alertam para a importância de serem administradas até ao natal as doses de reforço a toda a população elegível.