Agressão a imigrantes. Militares da GNR condenados "agiram de forma indigna"

Foram condenados os sete militares da GNR acusados de agredir imigrantes no Posto de Vila nova de Mil Fontes. Um dos GNR foi condenado a uma pena efetiva de 6 anos de cadeia, os outros ficaram com penas suspensas. Para o juiz, os militares agiram de forma indigna, com desprezo, insensibilidade e gozo gratuito Três dos sete militares são condenados pela segunda vez pelo mesmo tipo de crimes.