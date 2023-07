Agressão com navalha provoca ferimentos ligeiros num homem em Arouca

Segundo disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, Jorge Bastos, o alerta foi dado pelas 07:30, para "um senhor que teria sido esfaqueado pelo vizinho".

"À chegada, a vítima estava em casa, tendo sido abordada no seu quintal, onde o vizinho a atingiu com uma navalha na zona da cabeça e do tronco", explicou o comandante à Lusa.

Jorge Bastos acrescentou que o homem, de 61 anos, sofreu "ferimentos ligeiros" e foi assistido no local, tendo depois sido transportado para o Hospital de São Sebastião, na Feira, no distrito de Aveiro.

Fonte da GNR confirmou à agência Lusa a ocorrência, acrescentando que "os homens já eram conhecidos e tinham algumas quezílias".

O alegado agressor, que tem cerca de 30 anos, já foi identificado, mas ainda não foi localizado pela GNR, disse a mesma fonte policial.

No local, além dos bombeiros e da GNR esteve ainda a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis.