Agressão em Alcochete: Medidas de coação divulgadas segunda-feira

Amanhã, vai decorrer a promoção do Ministério Público, a que se devem seguir as alegações dos advogados dos arguidos.



Tendo em conta o elevado número de arguidos, as medidas de coação só devem ser conhecidas, a partir de segunda-feira.



Esta manhã, um dos advogados afirmou que a decisão do juiz vai incidir sobre a ação de cada um dos indivíduos, e não sobre o grupo, pelo que poderá haver diferenças nas medidas de coação a aplicar.