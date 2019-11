Agressões nas escolas são um sintoma de um certo mal-estar

Maria Emília Brederode Santos assume em entrevista à agência Lusa, que mais do que um aumento da violência, existe um problema de disciplina cada vez mais grave nas escolas portuguesas.A leitura da presidente do Conselho Nacional de Educação aos sucessivos casos de agressões em contexto escolar.Perante a falta de funcionários em estabelecimentos de ensino, a Confederação das Associações de Pais (CONFAP) considera que, mais do que afectar o funcionamento das escolas, este problema representa um risco para a segurança.A CONFAP argumenta à Antena 1 que, quase todos os dias, recebede encarregados de educação preocupados com a escassez de assistentes operacionais.Jorge Ascensão adianta que a situação está cada vez mais complicada.

O presidente da CONFAP assume que a situação não é nova, mas que se agravou.Jorge Ascensão considera anormal, o facto de haver nesta altura do ano aquilo a que chama um grande problema de falta de pessoal não-docente nas escolas.Numa altura em que acontecem, a um ritmo praticamente diário, as manifestações e greves em diversos estabelecimentos, devido à escassez de funcionários.