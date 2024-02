Agricultores do Norte sairam à rua com 250 viaturas, bloquearam estradas e os acessos a Valença, em Espanha. Em Coimbra, uma comitiva do movimento independente de agricultores do Baixo Mondego reuniu-se com a ministra. Ao que a RTP apurou, do próximo Conselho de Ministros, depois de amanhã, poderão sair mais apoios financeiros para o curto prazo.