Para quem depende dos regadios ainda vai tendo água, mas os receios aumentam à medida que o tempo passa.Para já, a preocupação maior é com os animais porque as pastagens não se desenvolvem.A Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco volta a pedir ao governo para criar mais reservas de água e reforçar as que já existem.





Reportagem de Paulo Braz.