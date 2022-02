Agricultores do Baixo Alentejo estão a desesperar com previsões de tempo seco

Os agricultores do Baixo Alentejo, onde não chega a água de Alqueva estão a desesperar com as previsões de tempo seco para as próximas semanas. A agropecuária é o setor mais afetado. As pastagens estão secas e as ribeiras e charcas estão vazias.