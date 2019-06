Água. Desperdício em Portugal equivale a pelo menos a 197 piscinas olímpicas

Foto: Reuters

As contas são da Associação para a Defesa do Consumidor. A DECO olhou para os dados disponíveis e fez as contas.



O valor apurado corresponde, segundo a associação, "a 197 piscinas olímpicas", mas, estimando o valor não contabilizado nos municípios que não forneceram dados, as perdas deverão chegar, anualmente a "mais de 180 milhões de metros cúbicos de água, o que corresponde a deitar fora cerca de 90 milhões de euros", refere a DECO num comunicado.





Um documento já observado pela jornalista Rita Soares.