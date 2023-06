Água do mar dois graus acima da média dos últimos 20 anos

Dados do Instituto Hidrográfico indicam que o fenómeno se enquadra no que está a acontecer no Atlântico.



As águas do oceano, em especial na costa africana, estão um a dois graus Celsius acima da média registada em 30 anos.



A 20 de junho, a boia de Leixões registou a maior diferença, com 4,4 graus Celsius acima da média histórica.



Ou seja, Leixões registou 21 graus em vez de 16,6 graus. Considerando o mês todo, a subida registada foi de 2,3 graus.



É em Faro que a temperatura média da água é mais elevada neste mês. São quase 21 graus Celsius, um grau acima da média das últimas duas décadas, tal como aconteceu em Sines.