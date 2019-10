Partilhar o artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve Imprimir o artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve Enviar por email o artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve Aumentar a fonte do artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve Diminuir a fonte do artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve Ouvir o artigo Água nas barragens dá para abastecer região até final do ano, garante Águas do Algarve

Tópicos:

Algarve, Odeleite Beliche, Querença Silves águas,