Aguaceiros, granizo, neve e agitação marítima para esta segunda-feira

Toby Melville - Reuters

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Joana Sanches, refere também que sete distritos do litoral do país estão sob aviso amarelo, a partir da noite, devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros.



O aviso meteorológico vai estar em vigor nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.



As temperaturas, máximas e mínimas, começam a subir ligeiramente já desta segunda-feira.