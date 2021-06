Águas residuais do aeroporto de Lisboa analisadas para detetar variantes

As águas residuais do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vão servir durante os próximos sete meses para detetar variantes do coronavírus SARS-CoV-2, num projeto de investigação da Comissão Europeia, anunciou hoje o Ministério do Ambiente e Ação Climática.