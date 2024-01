Aguiar-Branco cabeça de lista da AD por Viana, Hugo Soares por Braga e Leitão Amaro por Viseu

Já o atual presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, será o cabeça de lista da coligação por Aveiro.

Pelo círculo fora da Europa, voltará a ser cabeça de lista o antigo secretário de Estado das Comunidades José Cesário, depois de em 2022 a direção de Rui Rio ter escolhido Maló de Abreu, que saiu do PSD e da bancada social-democrata na semana passada.

Estes nomes foram confirmados à Lusa por fonte oficial do PSD e juntam-se aos seis que já tinham sido anunciados no domingo à noite pelo partido, entre eles o do presidente do PSD, Luís Montenegro, que encabeçará a lista da AD por Lisboa, e o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães, que será o número um pelo Porto.