Aguiar-Branco recebe no Dia do Parlamento alunos de escola com mais de 40 nacionalidades

A visita desta escola da Amadora ao parlamento vai acontecer na sequência de um convite do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que, com este gesto, pretende transmitir uma mensagem de apoio às políticas e inclusão social em Portugal, a começar nos estabelecimentos de ensino.

De acordo com o programa previsto pelo parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, pelas 12:00, aguardará pela chegada dos 40 alunos na escadaria principal da Assembleia da República. E os alunos serão depois recebidos com honras militares.

Terminada a cerimónia de honras militares, o presidente da Assembleia da República vai guiá-los numa visita completa pela Assembleia da República e oferece-lhes um almoço, antes de realizarem ao início da tarde uma visita ao Centro Interpretativo do Parlamento.

No plano institucional, José Pedro Aguiar-Branco assinala também o Dia da Assembleia da República com um almoço na residência oficial do presidente do parlamento.

Um almoço para o qual foram convidados antigos presidentes da Assembleia da República, atuais vice-presidentes do parlamento e os líderes dos diferentes grupos parlamentares.