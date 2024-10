AIMA vai ter de se adaptar às características dos imigrantes que chegam Portugal

Entrevistado no programa Tik Tak, o especialista em sociologia das migrações diz que essas adaptações são necessárias para dar eficácia a este serviço.Uma das necessidades, diz Pedro Góios, é a expansão geográfica da AIMA.O diretor cientifico espera que a rede de espaços de atendimento dedicados à imigração que estão a ser abertas pelo país não se extingam quando o trabalho da Estrutura de Missão terminar no próximo ano.A proximidade destes centros e a sua eventual entrega ao cuidado dos municípios, pode ser um passo em frente na qualidade da resposta aos problemas dos imigrantes e da integração destas pessoas no país.Faz esta terça-feira, precisamente um ano, desde a extinção do SEF e da entrada em funcionamento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo.Pedro Góis, director científico do Observatório das Migrações da AIMA, é o convidado de hoje do Tik Tak, programa da jornalista Eduarda Maio, para ouvir, na A1, depois das notícias das 10 da manhã.