"Ainda é cedo para desconfinar"

Apesar da descida para metade no número de novos casos desde o início de fevereiro (que tem sido associada ao encerramento das escolas), Silva Graça considera que ainda é demasiado cedo para aliviar restrições e desaconselha qualquer movimentação nesse sentido.





Quanto à pressão hospitalar, o infeciologista considera que a região da grande Lisboa ainda vai demorar até haver uma descida sustentada do número de internamentos.





Durante a manhã, no Infarmed, volta a estar em análise a situação epidemiológica em Portugal, bastante diferente, para melhor, do que por ocasião do último encontro de especialistas e decisores políticos, ocorrido há 3 semanas.





Esta tarde, o Presidente da República começa a ouvir os partidos políticos com representação parlamentar, sobre a renovação do estado de emergência, que será depois votada pelo parlamento, para que o governo defina as regras a respeitar durante a sua vigência.