"Ainda é prematuro abrir as visitas a lares e a idosos", alerta associação de lares privados

Foto: Reuters

João Ferreira de Almeida não tem dúvidas de que para alguns lares vai ser mesmo muito difícil implementar as regras da Direção-Geral da Saúde para voltarem a ter visitas.



A DGS já publicou as normas para que os lares de idosos e as unidades de cuidados continuados possam voltar a receber visitas, já a partir de segunda-feira.



Cada utente só vai poder receber uma visita por semana e só por uma hora e meia.



Além desta medida há uma série de instruções operacionais para os lares para que possam voltar a ter visitas.