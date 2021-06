Ainda há muitos passageiros que não utilizam cintos nos bancos traseiros

O alerta é deixado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que lança esta quarta-feira uma campanha de sensibilização para a sublinhar a importância dos chamados dispositivos de segurança.Alexandra Henriques salienta que usar capacete nas motas e colocar a cadeirinha, no transporte de crianças, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para além da utilização do cinto para o condutor e passageiros.A Autoridade de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP lançam esta quarta-feira a campanha "Cinto-me Vivo", que inclui acções de fiscalização e também de sensibilização.Para que os automobilistas não facilitem no momento de usar o cinto, o capacete ou as cadeirinhas.Uma campanha que vai durar uma semana, e que vai realizar-se em vários pontos do país.