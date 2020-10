Ainda há trabalhadores da RTP inscritos no PREVPAP a aguardar regularização

Os trabalhadores, mais de seis dezenas, pretendem contestar os atrasos na integração destes falsos recibos verdes.





Ontem, a administração da empresa anunciou em comunicado que vai avançar o processo de integração extraordinária de 43 trabalhadores, depois da luz verde dada pelo Ministério da Cultura, com base no parecer da Comissão Arbitral Bipartida da Cultura.

Apesar deste anúncio, os precários decidiram manter a concentração de protesto e são das mais diversas áreas como explicou à jornalista Natércia Simões da Antena 1, Conceição Mimoso, anotadora, e uma das inscritas neste programa do Governo.Muitos trabalhadores que estavam em situação precária já viram a situação resolvida, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.Mas outros continuam à espera dessa regularização do vínculo com a empresa.