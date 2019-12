"Ainda há uma falta de cultura de precaução e autoproteção" para intempéries

Foto: Reuters

Sérgio Barroso refere que as consequências do mau tempo mostram as debilidades existentes e esclarece que deveria haver mais fiscalização e sensibilização para a autoproteção.



O geógrafo diz que já deveríamos ter aprendido o que aconteceu no passado, sendo as autarquias as entidades mais competentes para lidar com os problemas locais, pois conhecem o terreno.