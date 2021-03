Ainda não é possível observar efeito da primeira fase de desconfinamento no índice de transmissibilidade

Ainda não é possível avaliar o efeito da abertura de creches, primeiro ciclo e outras atividades no R, o índice de transmissibilidade. O índice está no 0,89, que na anterior reunião do Infarmed estava nos 0,64. A única região que tem um R acima do 1 é o arquipélago dos Açores. No entanto, está em trajetória crescente e vai atingir o 1 nas próximas semanas no país.