Ainda não foi divulgada a lista final dos deputados que vão ser vacinados

O PSD retirou 12 nomes das prioridades, incluindo o de Rui Rio.



O PS defende que o Presidente da Assembleia e os vice-presidentes devem constar do grupo a ser vacinado de imediato.



Os restantes deputados devem esperar a fase posterior do plano de vacinação.



O grupo Parlamentar enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República com a proposta.



A ser seguida, apenas Ferro Rodrigues, Edite Estrela do PS e António Filipe do PCP serão vacinados.



Os outros 2 vice-presidentes, Fernando Negrão do PSD e José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda recusaram a vacina nesta fase.