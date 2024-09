Ainda não vai ser assinado acordo para que Espanha pague a água que retira do Alqueva

Portugal e Espanha acordaram definir caudais diários mínimos para o rio Tejo e estabelecer também, pela primeira vez, caudais para o Guadiana, anunciaram hoje as ministras com a tutela do Ambiente dos dois países. Ontem, foi alcançado um princípio de acordo sobre Alqueva, mas ainda não está fechado. As negociações continuam até à próxima Cimeira Luso-Espanhola, que se realiza a 23 de outubro.