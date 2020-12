Ajuda precisa-se… o ano inteiro!

São 7 da noite e do lado de lá da porta do centro paroquial da Igreja de Monte Abraão, concelho de Sintra, a fila de pessoas que aguardam pela sua vez estende-se até à rua. Pelo menos não chove! A semana passada era 60. Esta semana já são 65 as famílias que recorrem à ajuda alimentar promovida por um grupo de 19 voluntárias da paróquia. No total a ajuda beneficia 260 pessoas.





Há 3 mesas colocadas lado a lado por baixo do telheiro, uma espécie de balcão onde são colocados os cabazes à medida que cada um se vai aproximando. As regras de higiene por causa da pandemia impediram a proximidade mas não retiraram a boa disposição com que cada uma das voluntarias recebe as famílias, referenciadas pela União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão.





Cada família é identificada por um número mas Leonor conhece-os a todos, sabe a história de vida de cada um e até identifica as suas vozes quando lhe telefonam. “Aquela senhora vive com os netos não tinham dificuldades mas agora eles ficaram desempregados; aquela família são 11 pessoas”, vai explicando Leonor, enquanto confere a lista das pessoas carenciadas e sublinha a caneta laranja as presenças.





Hoje o cabaz tem um extra. Um grupo de alunos da Higgs Academy de Queluz, uma academia de artes marciais, juntou-se e doou 60 sacos com bens alimentares que vão reforçar a ajuda às famílias. Para além do cabaz, cada família recebe mais um conjunto de produtos. Cabelo curto, a face rosada e as mãos gretadas do frio e dos anos de trabalho, Inês recebe a ajuda extra com as lagrimas a baloiçarem nos olhos e Antónia com o lenço enrolado à cabeça promete rezar um rosário à nossa senhora pelo grupo.





Sandra quebra a tensão do momento. Por ser natal traz uma bandolete com umas orelhas de rena que sobem e descem quando puxa pelos cordéis. Socorre-se da brincadeira para se meter com quem chega e entra em despique quando se trata de defender o seu clube, o Sporting. O riso contagiante retira o constrangimento e a carga emocional do momento.





Confessa que por vezes lhe custa deixar o filho mais pequeno para estar ali mas, quando parece que está a esmorecer, há sempre alguma coisa que a faz pensar que vale à pena. Lembra-se que num desses dias de desânimo quando entregava os cabazes, colocou num deles, ao acaso, um pão-de-ló de sobra de um supermercado e qual não é o seu espanto quando a pessoa que recebeu o cartaz lhe agradece dizendo que fazia anos e que se não fosse a ajuda não ia ter bolo de aniversário.





Antes da pandemia o grupo prestava auxílio aos sem abrigo em Lisboa e em Monte Abraão. Em março, com as restrições impostas pela covid-19, a situação alterou-se e passaram a oferecer um cabaz com bens alimentares à 3ªfeira e uma refeição quente à 6ªfeira. Inicialmente as refeições quentes eram organizadas pelos escuteiros mas depois o grupo assumiu essa responsabilidade.







Mas a tarefa não se resume ao que acontece nestes dias porque preparar 260 refeições obriga a um trabalho grande de antecipação que começa logo a partir das 08.00 da manhã, quando as voluntárias vão a cada um dos supermercados recolher as sobras. Depois levam tudo para o centro paroquial onde um outro grupo faz a seleção, limpa, agrupa e embalar. À sexta-feira para confecionar e embalar as 260 refeições de take away, o trabalho começa de véspera. Uma vez por mês contam com a ajuda do Grupo Motard Foge com Elas de Queluz que se responsabilizam por trazer a comida e confecionar as refeições quentes.





“Sr. Fábio quer uma sopa?” Leonor sabe que Fábio precisa de uma ajuda exta. As sopas ou as refeições que sobram de 6ªfeira são guardadas para dar a quem mais precisa na 3ªfeira. E não só! D. Felismina vai levar também um cobertor. A lista de pessoas a precisar de ajuda aumenta de semana para semana e por vezes chegam mesmo sem estar referenciadas mas nem por isso vão embora sem levar aquilo que for possível dar.





Entretanto, enquanto se fazem às entregas, chega Paulo. Arregaça as mangas e vai para a cozinha, juntamente com outras voluntarias, organizar os cabazes para a entrega ao domicílio a pessoas que não tem possibilidade de se deslocarem.





As horas passam… já são oito e meia da noite e há cinco famílias que ainda não vieram. Sandra e Rosa pegam no telefone e começam a ligar para elas. Do outro lado Valter diz que fez confusão por causa dos feriados que achava que era na 4ªfeira. Rosa brinca com ele e diz-lhe que tem 3 minutos para chegar e começa a contar… mas na verdade nenhuma delas arreda pé sem saber o que se passa com quem não aparece.





Às vezes chego a casa muito cansada mas depois de um banho quente parece que já não foi nada. Sinto-me bem, confessa uma das voluntárias.Leonor admite que a tarefa é grande, constante e intensa mas também é perentória quando afirma que ganha muito mais do que aquilo que recebe. Semana após semana a esperança renova-se na tentativa de fazer diminuir uma lista teima em aumentar!