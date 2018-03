Foto: Reuters

Ajudas a banca já custaram aos contribuintes mais de 17 mil milhões de euros







A última conta chegou com a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos. Mas só na última década as ajudas a banca já custaram aos contribuintes mais de 17 mil milhões de euros.



A fatura mais pesada, no valor de 5,1 mil milhões de euros , veio da queda do antigo Banco Espírito Santo, decorria o ano de 2014.



Agora a injeção de capital na Caixa, do início do ano passado, fez derrapar o défice público de 0,9% do produto interno bruto para três por cento.