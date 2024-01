Alargada a mais faixas etárias vacinação gratuita contra a gripe e covid-19

Ema Paulino diz que com o alargamento da faixa etária para cada uma das vacinas é necessário reorganizar alguns serviços de modo a responder a todos os cidadãos.A Direção-Geral da Saúde anunciou, no fim-de-semana, que quem tem mais de 50 anos pode receber a vacina da gripe. Quanto à vacina da Covid, passa a estar disponível para quem tem mais de 18 anos.As vacinas são gratuitas e podem ser administradas nos centros de saúde ou nas farmácias comunitárias.A presidente da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino, recorda os passos que as pessoas devem dar se quiserem receber a vacina.O processo é gratuito. A vacinação está disponível em cerca de três mil e 500 pontos de vacinação entre farmácias e centros de saúde.