Albatrozes transformados em fiscais de pesca ilegal

A experiência está a ser testada por cientistas franceses e britânicos.



As características das aves tornam-nas ideais para o programa sentinela do oceano.



A jornalista Ana Jordão conta-nos o que está ser feito.



Um programa das universidades de La Rochelle e Liverpool.



Cerca de 170 albatrozes estão equipados com o sistema de recolha de dados ambientais, um dispositivo de localização GPS e um detetor de radar que permitem à equipa vigiar ao todo mais de 47 milhões de quilómetros quadrados.



A tecnologia está a ser testada na Nova Zelândia e no Havai.