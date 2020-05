Alcochete. Bruno de Carvalho absolvido de todos os crimes

Na leitura do acórdão, que decorreu no tribunal de Monsanto, em Lisboa, o coletivo de juízes presidido por Sílvia Pires considerou que não foram provados factos contra Bruno de Carvalho.



Igual conclusão tiveram sobre o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, e sobre o ex-Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do clube Bruno Jacinto, que, tal como o antigo presidente, estavam acusados da autoria moral da invasão.







A acusação do processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, visava 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente do clube Bruno de Carvalho.







Foi dado como provado que Rúben Marques agrediu Bas Dost, Jorge Jesus e Misic, algo que o próprio tinha confessado.







Cinco arguidos vão cumprir penas efetivas de prisão. Cairam as acusações de terrorismo e sequestro.



Em causa estão factos que remontam a 15 de maio de 2018, quando jogadores e equipa técnica foram agredidos na academia do Sporting, em Alcochete. Os arguidos estavam acusados de coautoria de crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

O antigo presidente Bruno de Carvalho, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá e líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto estavam acusados da autoria moral da invasão.





