Alcochete. Medidas de coação dos 23 detidos devem ser conhecidas hoje

RTP21 Mai, 2018, 09:49 / atualizado em 21 Mai, 2018, 10:58 | País

Em comunicado, o magistrado adianta que já se reiniciaram os trabalhos com as alegações dos defensores dos 23 detidos e promete nova comunicação aos jornalistas sobre o andamento dos trabalhos cerca das 12h30.





O Tribunal do Barreiro vai continuar a ouvir os advogados dos 23 arguidos no âmbito das agressões à equipa de futebol do Sporting, ocorridas na semana passada na Academia de Alcochete.







Segundo o advogado Pedro Madureira, que representa três dos arguidos envolvidos, na sessão de hoje o juiz de Instrução Criminal vai prosseguir com audição dos advogados sobre as medidas de coação a aplicar. No domingo, apenas um dos advogados apresentou a sua proposta.









(com Lusa)



A audição aos restantes advogados foi retomada esta segunda-feira às 09h30. Em declarações aos jornalistas, o advogado perspetivou que durante o dia de segunda-feira possam também ser já conhecidas as medidas de coação a aplicar aos 23 arguidos.No domingo, o Ministério Público foi ouvido pelo juiz de Instrução Criminal, que defendeu a prisão preventiva de todos os arguidos.Para o Ministério Público, a medida justifica-se por “perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito”, “perigo da continuação de atividade criminosa” e “perturbação da ordem pública”.Os 23 arguidos são indiciados de crimes de sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, resistência, coação sobre funcionário e ainda terrorismo.Na semana passada, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de 50 pessoas que invadiu o centro de treinos do clube, agredindo jogadores e equipa técnica.