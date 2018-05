Alcochete. Prisão preventiva para os 23 arguidos

Depois de dias de interrogatórios, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decretou prisão preventiva para os 23 arguidos que são suspeitos de terem invadido a Academia de Alcochete e de agredirem jogadores e equipa técnica.Esta medida vai de encontro ao que o Ministério Público no último domingo, que alegou que existia "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública".