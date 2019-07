Alcochete. Sessões de instrução arrancam esta terça-feira

A sessão foi interrompida mas mantém-se marcada para depois do almoço o interrogatório a Hugo Ribeiro, Celso Cordeiro, Sérgio Santos e Elton Camará.



Celso Cordeiro é o único que não está em prisão preventiva, já que passou em Maio para prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.



Entre as acusações imputadas pelo Ministério Público estão a co-autoria de crimes de terrorismo, ameaça agravada e sequestro.



Para amanhã está previsto o interrogatório ao antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que deixou de ter José Preto como advogado de defesa.